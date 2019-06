A Cengio da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno si terrà la 14 esima edizione delle Cengiadi.

Cosa sono le Cengiadi?

Il “fenomeno” Cengiadi è difficile da spiegare in poche parole, perché non è solamente una manifestazione sportiva… Cengiadi è sinonimo di aggregazione, socializzazione, solidarietà, altruismo e ovviamente anche sport. Le famiglie si incontrano, i ragazzi si divertono…e i nonni pure… Il coinvolgimento è pressoché totale, dal bimbo al nonno tutti possono partecipare e lo possono fare gratuitamente perché tutte le iniziative dell’associazione di volontariato “un sorriso per tutti” onlus di Cengio sono gratuite e fruibili da tutti. Le Cengiadi inoltre, individuano un progetto di utilità sociale comune e si impegnano a realizzarlo. Collaborano con enti e associazioni per l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo. Per questo motivo, gli eventuali fondi ricavati dalla manifestazione, saranno destinati a progetti seri e soprattutto realizzabili in tempi brevi.

Sport e attività delle Cengiadi:

Torneo di calcio a 5

Dragon Bike per bambini e ragazzi

Sport e attività goliardiche: Biglie sulla sabbia, corsa nei sacchi, lancio dell’uovo, tiro alla fune, rotoballe, fly Paper (aerei di carta), gara di torte.

Orario: Venerdì 28 giugno dalle 19:00 alle 24:00, sabato 29 e domenica 30 giugno dalle 08:00 alle 24:00.