Cena solidale – Liberi di conoscere, scegliere, schierarsi

Martedì 19 novembre, alle ore 19.30 presso la SMS di Cantagalletto di Savona, cena solidale a sostegno delle iniziative di Libera con Giorgio De Checchi, membro del Collegio dei Garanti di Libera.

Durante la serata sarà presentato il progetto “Liberi di scegliere”, una rete per le donne che fuggono dalle mafie con i loro figli. Donne che lasciano la famiglia nella quale sono trattate come schiave e dove i ragazzini sono destinati a essere uomini della ‘ndrangheta oppure le ragazzine moglie di uomini di ‘ndrangheta, per entrare invece in un circuito totalmente diverso in cui saranno ospitate, in località lontane da quelle di provenienza.

Libera sta seguendo tante donne di famiglie mafiose, accompagnandole in questo faticoso cammino di rinascita.