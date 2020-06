Cena Musicale “#GliAnni” ai Golden Beach

Albisola Superiore. Sabato 20 giugno inizia l’estate dei Golden Beach. Si parte con una scatenata “Cena Musicale” a cura di due maestri di questo tipo di show, ovvero Cucky Dj e Icio.

La festa si chiama #GliAnni ed è perfetta per tutti coloro che vogliono cenare e cantare con gli amici, in compagnia, in tutta sicurezza. La cena musicale infatti è solo su prenotazione, in un ambiente sanificato ed igienizzato, pronto ad accogliere gli ospiti dei Golden Beach nel massimo rispetto delle normative su sicurezza e distanziamento.

Dalle 21.30 c’è la possibilità di cenare nel ristorante estivo di questo spazio. Il format è una cena d’eccellenza servita al tavolo e animata da intrattenimento. Si sceglie tra menu di mare e di terra e il costo della cena è già comprensivo di ingresso disco: su prenotazione 35 euro.