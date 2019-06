Cena letteraria con La compagnia dei lettori

Amici lettori, non perdete la quarta attesissima edizione della nostra CENA LETTERARIA presso il Ristorante Lido Dei Pini, Via Nizza 85r, 17100 Savona.

Le portate che verranno proposte sono state scelte dagli autori ospiti della serata e le troviamo descritte nei loro romanzi!

Con noi a cena ci saranno:

– Emanuela E. Abbadessa

– Luca Ammirati

– Barbara Fiorio

– Cristina Rava

Per la serata del 10 luglio il nostro menù sarà:

Per Iniziare…

– Focaccia Genovese

– Torta Verde Cotta al Forno a Legna in Tegame di Rame

– Sardenaira

– Battuta di Fassona

Il Primo Piatto…

– Penne alla Norma

Per proseguire…

– Frittino del Golfo con Patate Prezzemolate

I dolci…

– Torta di Nocciole

– Pan di Spagna con Crema alle Arance

– Bacio di Sanremo

Acqua e Caffè compresi

Vino/Birra Escluso

Prezzo per gli iscritti alla compagnia dei lettori: 30 Euro

Prezzo per i non iscritti alla compagnia dei lettori: 35 Euro*

*La maggiorazione di 5,00 per i non iscritti alla compagnia dei lettori è richiesta da La compagnia dei lettori e non dal ristorante.

Per quel che riguarda i vini verrà proposta una carta dedicata alla serata.

Durante la cena saranno forniti i brani da cui abbiamo preso ispirazione per il menù e avrete occasione di chiacchierare con gli autori per tutto il corso della serata.

La serata è aperta a tutti e se vorrai, porta un “non-lettore” con te per fargli conoscere e apprezzare il piacere della lettura.

Vi aspettiamo con gioia ed emozione per un’ altra edizione insieme, la prenotazione è obbligatoria entro il 1 luglio e potete scrivere:

– Tel: 334-3425791 (Victoria)

– e-mail: lacompagniadeilettori@gmail.com