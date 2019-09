Cena in libreria con Lorenzo Licalzi a Savona

Mercoledì 16 ottobre alle 20.30 presso La Feltrinelli Point di Savona si terrà la cena in libreria con Lorenzo Licalzi.

Dopo aver fondato e diretto una casa di riposo, ha deciso di dedicarsi solo alla psicologia e alla scrittura. Ha pubblicato i primi tre romanzi presso la casa editrice Fazi: Io no, 2001, finalista del Premio del Giovedì “Marisa Rusconi” e segnalato al “Festival del Primo Romanzo” della città di Cuneo; Non so, 2003; Il privilegio di essere un guru, 2004.

Nel 2003 il suo primo romanzo è diventato un film, Io no, diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Nel 2005 è stato finalista del Premio Bancarella, vinto poi da Gianrico Carofiglio e nel 2009 ha vinto il premio Selezione Bancarella con il libro “7 uomini d’oro”. Finalista del concorso Premio Bancarella, con il suo libro “L’ultima settimana di settembre”.

Durante la cena in libreria si parlerà del suo ultimo libro “Le alternative dell’amore” (Rizzoli).

Il menù della cena sarà:

trancio di pizza

sfoglia con spinaci

sfoglia con cotto, mozzarella & panna

tramezzino con tonno & uova

sfoglia con wurstel

bocconcino con salame

bocconcino con arrosto & pomodoro

cestini di insalata di riso

tartine miste

Bevande:

aperitivo alla frutta analcolico

aperitivo alla frutta alcolico

spumante secco Pinot

bibite e succhi di frutta

acqua naturale / frizzante

– 1 persona: cena + 1 libro: 35 Euro

– 2 persone: cena + 1 libro: 50 Euro

Per gli iscritti alla compagnia dei lettori:

– 1 persona: cena + 1 libro: 30 Euro

– 2 persone: cena + 1 libro: 40 Euro

Per info e prenotazioni:

email: lacompagniadeilettori@gmail.com

cell: 3343425791 (Victoria)