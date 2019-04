Cena in libreria con Leonard Pfeijffer

Venerdì 10 maggio presso la Feltrinelli Point in via Astengo a Savona si terrà la cena con lo scrittore olandese Ilja Leonard Pfeijffer, candidato al Premio Strega 2019, il quale ha scelto Genova per godere di una vita migliore, più libera e anonima, e poter raccogliere materiale per la propria ispirazione.

La città lo ammalia, lo illude, ma infine si ritrae. Ilja impara la lingua, parla con la gente, s’innamora, affronta le tortuosità e le contraddizioni del vivere in Italia, ma ogni volta ne esce sconfitto. Straniero in terra straniera, proprio come gli italiani che un secolo fa partirono da Genova per cercare fortuna in America.

Menù:

– Voulevant ripieni ai quattro formaggi

– Voulevant con salsa rosa e salmone

– spiedini ai formaggi misti

– mozzarelline avvolte nel prosciutto crudo

– tranci di torta salata con spinaci, broccoli e zucchini

– bruschettine miste

– ciotoline di insalata russa

– sfoglie farcite con wurstel

– tartine spalmate con salsa tonnata e roast beef

– tartine spalmate con crema di tartufo e funghetti

– tartine spalmate con salsa rosa e pomodoro e mozzarella

– insalata di riso

Bevande alcoliche e analcoliche

Tariffe:

1 persona, cena + libro: 30 euro

2 persone, cena x2 + 2 libri: 60 euro

2 persone, cena x2 + 1 libro: 50 euro