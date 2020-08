Cena in Bianco per la Bianca ad Albenga

Albenga. Giovedì 6 agosto alle ore 20:30 nel giardino del Seminario Vescovile si terrà la Cena in Bianco per la Bianca, organizzata dall’Associazione Vecchia Albenga in collaborazione con il Comune e i cui proventi saranno destinati alla Croce Bianca.

Il menù vedrà la presentazione di piatti tipici della cucina ligure e i camerieri d’eccezione saranno gli amministratori locali.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Associazione Vecchia Albenga, in via Roma 56. È gradita la partecipazione in bianco.