“Cena Elegante in Borgata” a Garlenda

Comune e Pro Loco propongono la “Cena Elegante in Borgata”, evento benefico dell’estate e novità assoluta per Garlenda. Nella romantica cornice della nuova piazza comunale, circondati dai portici in pietra e cullati dalla musica del duo jazz Cri e Gió, i commensali potranno gustare i piatti della tradizione ligure preparati dai commercianti garlendini, proposti con l’accompagnamento dei vini dei Viticoltori Inaguni affidati all’eccellente servizio dei sommelier della FISAR.

I proventi della cena andranno interamente in beneficenza per acquistare un computer e un gioco per le scuole dell’infanzia e primaria di Garlenda e la Band degli Orsi dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova.

Sono ormai tantissimi anni che la cittadina dell’entroterra ingauno aiuta il Gaslini, come ad ogni Epifania, quando un camion di giocattoli parte da Garlenda per giungere a Genova e portare un sorriso a tutti i bambini ricoverati. Alla cena saranno presenti anche il professor Bruschettini della Clinica Pediatrica e la volontaria Silvia Donnarumma, che giungeranno a bordo della FIAT 500 Giardiniera d’Epoca, ribattezzata “Settebellezze”, a ricordare il connubio con il FAIT 500 Club Italia.

I colori della serata saranno bianco e rosso, come la bandiera garlendina, e i commensali sono invitati a scegliere un abbigliamento che li preveda. Il menù proposto comprenderà, oltre a cinque differenti antipasti, lasagne al pesto, cima ligure e tris di dolci. L’iniziativa è un ammirevole esempio di coesione e collaborazione di tutto un paese per essere vicini ai bambini e a chi ha più bisogno.

Offerta: € 25 | Bambini 3 – 12 anni: € 12

Prenotazioni al numero 3337743609