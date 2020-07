Cena e dance ai Golden Beach

Chi in Liguria vuol cenare, cantare e divertirsi con gli amici può scegliere i party dei Golden Beach di Albisola Superiore. Il pubblico, infatti, mette insieme generazioni diverse, per un divertimento più variegato.

Il divertimento è organizzato sabato 11 luglio già alle 21, con una cena animata scatenata nel ristorante estivo di questo spazio. Il format “divertente e scatenato”, è una cena d’eccellenza servita al tavolo e animata da intrattenimento. Si sceglie tra menu di mare e di terra e il costo della cena è già comprensivo di ingresso disco, mentre più tardi si balla, già dalle 22 e 30, chi lo desidera fino all’alba o quasi.

Ci saranno dj guest e vocalist d’eccezione: Cucky e Icio, ovvero PWR, per il party Cenando e Ballando.

In console a scatenare l’energia saranno Cucky e Icio.

“Dance Your Life” è il brand che unisce il gruppo di organizzatori che porta l’atmosfera dei Golden Beach anche in altri spazi, ad esempio il Beefly c/o Ocean Bay Club – Loano.