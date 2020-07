Cena con Piano Bar & Lounge Club all’Essaouira

Albenga. Venerdì 24 luglio dalle 20 all’Essaouira, in via Michelangelo 23, cena alla carta con crudites e menù mediterraneo. Ampia scelta di vini, bollicine e champagne o drink. Ad accompagnare la cena Nando Rizzo con il format “SuoNando in due!”.

Dalle ore 00:30 Lounge Club: Music select by Adrien Moreau e Teddi from Cipollini & Friends.

Prenotazioni

SUMO: +39 3288119276

PIER: +39 339 2121918

ALE: ‭+39 348 6779378‬

(WhatsApp Available)

Ricordiamo alla nostra gentile clientela che il locale si riserva la selezione all’ingresso: è richiesto un’abbigliamento adeguato (camicia ) e l’ingresso è riservato agli over 20 anni.