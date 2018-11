Cena colorata “Vado a Maglia”

A conclusione dell’evento “Vado a Maglia”, a cui hanno partecipato molte persone che hanno adottato e “vestito” gli alberi, è stata organizzata la cena che si terrà domenica 2 settembre nella piazza fronte mare dei Giardini “Cristoforo Colombo”, tra gli alberi allestiti.

“La fantasia e la creatività saranno il filo conduttore che ci accomunerà per una serata all’insegna della convivialità e della gioia – spiega l’organizzatrice e curatrice dell’evento Antonella Minasso Bonelli – Sarà una cena libera a tutti, senza costi di adesione, in cui ci verranno forniti e posizionati i tavoli e che ognuno sceglierà all’arrivo per apparecchiare e addobbare con le cose che avrà portato da casa. Tovaglie a fiori, a righe o tinta unita, di tessuto, carta o plastica. Piatti di carta o plastica, posate e bicchieri di plastica e tovaglioli coloratissimi, accessori per la tavola a vostro piacimento, candele, fiori e centrotavola, libertà di interpretazione, ma soprattutto tanto, tanto colore. Ricordatevi niente ceramica e vetro”.

Creatività e spirito di iniziativa anche per l’abbigliamento, in lungo, corto, pantaloni, abiti, gonne, top, cappelli, ghirlande, fiori nei capelli, parrucche, collane, sandali, scarpe, infradito, ma non dimentichiamoci del cibo, che ognuno preparerà a casa e porterà al proprio tavolo per questo picnic urbano. Venite da soli, in compagnia, con i vostri amici, parenti, fidanzati, mariti, mogli, genitori, sarà la festa di tutti e per tutti.

Si potrà arrivare in piazza dalle ore 19 per iniziare i preparativi, verso le 20 daremo inizio alla Cena con lo sventolio dei tovagliolini colorati. “Ricordatevi i sorrisi, quei sorrisi che ci avete sempre donato, perché abbiamo bisogno della vostra energia e della vostra carica positiva. Abbiamo tutti desiderio di trascorrere una serata spensierata e piena d’amore, per concludere l’estate in bellezza. Avremo un sottofondo musicale di un quartetto d’archi al femminile ‘Le Muse’ e degli intermezzi di tango argentino con “La casa del tango” di Savona e chi vorrà potrà ballare. Ci sarà anche la truccabimbi, che per l’occasione truccherà anche gli adulti che lo vorranno”, conclude Antonella Minasso Bonelli.

Nei giorni successivi si procederà alla rimozione degli allestimenti: ognuno potrà decidere di tenerli per ricordo oppure verranno donati ai canili della zona per un caldo, amorevole e colorato conforto invernale. Potete scrivere e dare la vostra adesione, questo permetterà di posizionare i tavoli utili per la grande cena colorata e per salutare “VadoaMaglia”.

Si può contattare l’indirizzo e-mail anto.bon@gmail.com e il numero di cellulare 3476084924. Si può visitare la pagina Facebook “VadoaMaglia Yarn Bombing Vado Ligure” per informazioni o rimanere aggiornati sull’evento.