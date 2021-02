Celle Ligure, le ceramiche di Gian Genta in esposizione nella biblioteca civica

L’arte è uno dei punti d’espressione emotiva più alti per l’essere umano e nei luoghi della cultura le persone possono ritrovarsi e sentirsi vicine le une alle altre. Una buona occasione per farlo a Celle Ligure è la nuova mostra di scultura ceramica di Gian Genta, visitabile dal 7 al 28 febbraio presso la Biblioteca Comunale “Pietro Costa”, sul lungomare cittadino.

Passeggiando all’aperto e senza vincoli d’orario si possono ammirare in vetrina, vera e propria novità, le differenti opere dell’artista: volti confusi, figure femminili in assenza, bocche sofferte che non sanno raccontare e ritratte nella certezza del silenzio e del sospetto, sconosciute apparenze che sussurrano e a volte gridano il senso di ritrovo e della perdita.

Le modalità di fruizione dell’esposizione evitano gli assembramenti e garantiscono il rispetto del distanziamento interpersonale.