Celle Ligure inaugura la nuova biblioteca civica “Pietro Costa” all’interno dell’ex Alborada

La nuova sede della biblioteca civica Pietro Costa di Celle Ligure è pronta a inaugurare all’interno dell’ex Alborada. L’evento di apertura si terrà venerdì 21 agosto alle 18 presso il lungomare Carlo Russo, mentre per il prestito librario si dovrà attendere il 24 agosto, quando la biblioteca sarà effettivamente aperta al pubblico dal lunedì al sabato.

Il restyling dello spazio trasformato in un luogo di cultura prevede un bar e una sala dedicata alla lettura, agli eventi, ma anche a esposizioni e riunioni.

A seguire, alle 21 verrà presentata la mostra dell’artista Manuz dal titolo “Volumetrico”, un reportage dell’esperienza lavorativa in Cina del maestro Marcello Mannuzza.

Dal 24 agosto l’utente per accedere ai servizi bibliotecari dovrà indicare il titolo del libro prescelto, che verrà prelevato dal bibliotecario e consegnato direttamente all’utente all’interno del locale. E’ consigliabile la prenotazione del prestito in modalità on line all’indirizzo biblioteca@comunecelle.it oppure telefonica al numero 019-990418, al fine di evitare il prolungamento dei tempi di stazionamento all’ingresso della biblioteca. Il catalogo della biblioteca è disponibile sul sito www.comunecelle.it o cliccando qui.

Per ragioni di prevenzione Covid, l’utente non può accedere agli scaffali aperti e alla sala lettura: restano temporaneamente sospesi i servizi di lettura (anche quotidiani e riviste), studio e consultazione in sede. Il materiale rientrato dal prestito verrà lasciato in isolamento preventivo per 7 giorni. Il materiale non sarà quindi disponibile per un nuovo prestito nei 7 giorni successivi.

Infine, anche i servizi igienici restano momentaneamente chiusi al pubblico.