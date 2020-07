Celle Ligure, il Millennium Ensemble in concerto “all’ombra” della pineta Bottini

Celle Ligure. Sabato 11 luglio alle ore 21:30 nella splendida cornice della pineta Bottini si terrà il concerto del Millennium Ensemble, costituito da Silvia Schiaffino al flauto traverso e dal duo di chitarre composto da Federico Briasco e Renato Procopio.

Il programma prevede un suggestivo percorso sonoro a partire da brani celebri del repertorio classico, che si uniranno in successione a sonorità popolari, per confluire poi nella musica sudamericana attraverso new flamenco e tango.

Il Millennium Ensemble, composto da musicisti savonesi professionisti nel campo del concertismo classico, diplomati a pieni voti al Conservatorio e vincitori di concorsi internazionali, si è costituito nel 2010 con l’intenzione di presentare repertori diversi, utilizzando anche un linguaggio musicale più moderno e valorizzando l’arte dell’improvvisazione.

Dopo un intenso periodo di ricerca stilistica e grazie alla sinergia di intenti dei tre fondatori i musicisti hanno raggiunto un alto livello qualitativo e artistico, confermato da ampi consensi di pubblico e critica. Le recenti esibizioni per numerose associazioni concertistiche italiane ed estere sono state accolte con successo dal pubblico e dalla critica.