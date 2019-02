Celebrazioni e poesie per le giornate della Memoria e del Ricordo

Con la posa di una corona presso il monumento ai caduti di tutte le guerre, sito sulla passeggiata a mare, Loano celebra il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime della Shoah, e del Giorno del Ricordo, che commemora la tragedia delle foibe e l’esodo degli istriani, dei fiumani e dei giuliano dalmati italiani dalle loro terre durante la Seconda Guerra Mondiale e nell’immediato dopoguerra. La manifestazione si terrà domenica 10 febbraio alle ore 11 alla presenza dei rappresentanti delle autorità civili e militari e delle realtà associazionistiche.

Nel pomeriggio alle ore 16:30 presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal si svolgerà l’incontro “Poesie della memoria e del ricordo”, manifestazione letteraria promossa dall’assessorato a Turismo e Cultura del Comune in collaborazione con Monica Maggi di A Tutto Tondo e il Mondadori Bookstore. Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano) leggerà una serie di poesie “per non dimenticare”. Accompagnerà l’incontro la musica e le canzoni selezionate ed eseguite del maestro Roberto Sinito.

Tra i testi proposti “Se questo è un uomo” di Primo Levi, uno dei testi più noti sulla Shoah; “Un paio di scarpette rosse” di Joyce Lussu, dedicato alla morte a cui non è possibile pensare, quella dei bambini; “Basovizza” di Marco Martinolli, un grido di dolore dall’Istria; “Li roccia, li buio” di Letizia Forichiari, dedicata alle vittime della follia umana; “Da domani” di un Ragazzo del Ghetto che spera ancora nella felicità; “La farfalla” di Pavel Friedman, per ricordare che le farfalle non vivono nel ghetto; “Foiba” di Marco Martinolli, su uomini senza pietà e la follia della morte violenta.

E ancora “La paura” di Eva Pickova, che ricorda che è vietato morire ed ancor più nel ghetto; “Assenza fatale” di Marco Spyry, su Dio che si è assentato dalla terra; “Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi” di Cesare Pavese, la morte secondo un intellettuale del ‘900; “Urlavano Italia” di Ermanno Eandi, dedicato a coloro che avevano solo l’Italia nel loro cuore; “Aprile” di Anna Frank, sulla ricerca della felicità in un’anima pura; “Le foibe di Trieste” di Manlio Visintini, un ritratto terribile delle foibe istriane; “Poesia terribile” di Roberto Nicoli, un’invettiva contro il Maresciallo Tito; “Devi sapere” di Charles Aznavour, che anche in una canzone d’amore non dimentica la tragedia armena; “Ode all’Armenia” di Boghos Levon Zekiyan, un canto di alta poesia per la terra amata; “Per te Armenia” di Charles Aznavour”, un canto d’amore per la sua Hayastann.