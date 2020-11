“Ce le ho tutte!”: le divertenti paure di Alessandro Bergallo in scena a Savona

Savona. Sabato 6 marzo alle ore 20:45 alle Officine Solimano l’attore Alessandro Bergallo porta in scena lo spettacolo comico di teatro canzone “Ce le ho tutte!”, di cui è autore insieme ad Andrea Begnini e con la partecipazione dal vivo al contrabbasso di Federico Bagnasco.

“Ce le ho tutte!” è un divertente percorso jazz di definizione di se stessi per via di negazione: provando a togliere progressivamente da sé, come tanti post-it da una parete, tutte le paure, le illusioni, i ragionamenti contorti e le false aspettative che ereditiamo e ci costruiamo nel corso della nostra esistenza, si arriverà (forse) a scoprire se resta qualcosa di noi.

Il protagonista le paure le ha tutte: del bricolage, dell’aspetto esteriore, del padre, dello psicanalista, dei supereroi, di Dio, del proprio passato segnato, della televisione, del lavoro, del successo e pure della morte, che si presenta, invece che come la certezza, una qualsiasi ma comunque definitiva, come un’ulteriore occasione di dubbi e moltiplicazione di paure. In fondo lui è così contorto, noi siamo così contorti, da non riuscire a trovare la fine nemmeno nella fine.

Contrappuntato dalla musica di Federico Bagnasco, “Ce le ho tutte!” è un monologo di teatro canzone che porta in emersione il risvolto comico nello sforzo speculativo del quotidiano, dall’ascesi delle grandi riflessioni sotto la doccia (“E se sale un pitone dal tubo di scarico?”) alla caduta nell’infinitamente piccolo di una connessione web (“E se il wifi è troppo lento e non riesco a vedere Netflix?”).

Biglietto: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)