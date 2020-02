“Cavoli Tuoi! Orto in Tavola” – Showcooking e conferenze al Mercato della Terra

Sarà il Cavolo il protagonista di “Cavoli Tuoi! Orto in Tavola”, manifestazione curata dai produttori della rete Buone Terre, che si svolgerà sabato 8 febbraio al Mercato della Terra di Cairo Montenotte.

Un incontro molto coinvolgente e all’insegna del gusto, vista la partecipazione della squadra dell’Associazione Cuochi di Savona, capitanata dallo chef Igor Di Lucia. Un vero e proprio showcooking che accoglierà i clienti e inizierà con gli chef che faranno la spesa a km 0 direttamente nei gazebo dei produttori, per continuare con la preparazione di ricette sfiziose presso l’Area Eventi e terminare con la degustazione di quanto preparato.

Oltre a scoprire le varie tipologie, i metodi di coltivazione e le proprietà di questo alimento il pubblico potrà assaggiare e deliziarsi con piatti ricchi di gusto espressione del territorio e dei saperi tradizionali.

A guidarci in questo viaggio alla scoperta di questa verdura così benefica per la nostra salute e ricca di sapore saranno Jole Buscaglia, Giuseppe Bruzzone, Daniela Muzio e Stefania Barbero, produttori della rete Buone Terre, in conversazione con gli scrittori Andrea Carpi e Alessandro Marenco.

Buone Terre è un progetto di rete che unisce i valori della crescita e dello sviluppo. Dopo undici anni di lavoro ed esperienze condivise diciassette piccoli e piccolissimi produttori del territorio hanno deciso infatti di mettersi insieme e dare vita alla rete d’imprese Buone Terre – I Mercati della Terra dalla Valbormida al Mare, un sodalizio nato per offrire prodotti di elevata qualità, espressioni del territorio e dei saperi tradizionali, e mettere in comune attività, servizi e opportunità.

La storia delle Buone Terre è quella di aziende, famiglie, uomini e donne che credono negli stessi valori e hanno scelto di fare rete attraverso e con la natura. Un insieme di persone, prodotti, metodi produttivi, varietà locali, ricette, modalità di coltivazione e preparazione che si rivolge, come un’unica realtà, ad interlocutori qualificati del mondo della ristorazione e a coloro che ricercano la qualità e i veri sapori nel fare la spesa.

I partner sono realtà provenienti da tutte le vallate del comprensorio savonese e imperiese e prevalentemente agricole, a cui si aggiungono alcune piccole realtà dedite alla trasformazione alimentare quali salumeria e pasticcerie e un pastificio. La filosofia e i valori di riferimento sono quelli del Mercato della Terra di Cairo Montenotte, al cui interno i produttori, caratterizzando piazza della Vittoria ogni secondo sabato del mese per oltre un decennio, hanno sviluppato molte iniziative e collaborazioni.

Nato nel 2008 dalla volontà condivisa del Comune di Cairo Montenotte e Slow Food per difendere la biodiversità e le produzioni locali e valorizzare il territorio, il Mercato della Terra è diventato un punto di riferimento e incontro fra produttori e consumatori, riuscendo a coinvolgere le più importanti associazioni di categoria, oltre alle diverse realtà impegnate nella valorizzazione dei prodotti locali.

I laboratori, gli incontri, le conferenze sul tema dell’alimentazione e non solo, il costante scambio di esperienze fra i produttori, l’impegno nel trasmettere il lavoro alla base delle proposte merceologiche, il forte senso comunitario nonostante l’appartenenza a settori produttivi differenti che si sono realizzati all’interno di quel mercato agroalimentare sono confluiti in questo nuovo progetto all’insegna della cooperazione.

Da oggi il Mercato della Terra di Cairo Montenotte evolve quindi nelle Buone Terre, una vera e propria rete del gusto che incontrerà le nuove piazze di Altare, Carcare e Millesimo, oltre a quella tradizionale di Cairo Montenotte, dove tutto è iniziato undici anni fa.