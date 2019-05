“Castello Sostenibile” con il CEA Finale Natura

Nella Settimana europea per lo Sviluppo sostenibile il Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura” organizza la giornata di idee e consapevolezza sull’educazione ambientale e alla sostenibilità nel Finalese, aperta alla cittadinanza, alle famiglie, agli insegnanti, ai turisti e a chiunque voglia riflettere sull’importanza dell’educazione ambientale e su come possiamo crescere in un mondo più orientato al vivere sostenibile.

Sarà possibile per i bambini fare attività sull’ambiente e per gli insegnanti incontrare gli operatori del CEA con la possibilità di progettare insieme attività per il prossimo anno scolastico o informarsi sulle opportunità offerte. Cogliendo l’occasione si potrà visitare lo splendido Forte San Giovanni, gestito dal Centro Storico del Finale e appartenente al Polo Museale della Liguria.

L’evento si svolge in collaborazione con il Centro Storico del Finale. Il CEA Finale Natura è sostenuto dal Comune di Finale Ligure.

Programma

ore 10:30 – 11 Apertura della giornata e Visita guidata a Castel San Giovanni a cura del Centro Storico del Finale

ore 11 Presentazione del Centro di Educazione Ambientale

ore 11 – 12 Luoghi e storie, storia e fantasia – per bambini fino agli 8 anni

Racconti e favole sulla natura e sui luoghi più belli del Finalese

ore 11 – 16 Mostra di immagini e oggetti per raccontare l’educazione ambientale (breve percorso allestito)

ore 12 – 13

Spazio insegnanti: “Progettiamo l’educazione ambientale?”

Incontri con gli operatori del CEA in vista delle opportunità per il nuovo anno scolastico

Gli insegnanti interessati potranno prenotarsi telefonicamente

ore 14 – 16 “Giochiamo con l’ambiente?” – per bambini dai 6 agli 11 anni (scuola primaria) Laboratori didattici sulla natura, sull’aria aperta e sul vivere sostenibile

Consigliata la prenotazione telefonica entro il giorno precedente (posti limitati)

ore 16 – 17 Spazio insegnanti: “Progettiamo l’educazione ambientale?”

Incontri con gli operatori del CEA in vista delle opportunità per il nuovo anno scolastico

Gli insegnanti interessati potranno prenotarsi telefonicamente