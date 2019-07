Castelli di Sabbia 2019

Al via la 39esima edizione dei “Castelli di Sabbia” la mattina di giovedì 8 agosto sull’arenile di Alassio per dare forma e vita alla sabbia. I castelli dovranno essere realizzati di sola sabbia con l’ausilio per le decorazioni solo di “prodotti” del mare, ossia conchiglie e alghe. Le sculture dovranno essere pronte per le 14:30, quando la giuria, partendo dall’ultimo stabilimento a levante della baia, procederà con la valutazione delle singole opere.

L’iscrizione è gratuita ma occorre compilare un modulo di iscrizione mercoledì 7 agosto per indicare il nominativo del caposquadra e il numero di partecipanti. L’Ufficio Turismo del Comune provvederà contestualmente a consegnare la bandiera di riconoscimento che varrà come riferimento per la giuria. È possibile iscriversi fino alle ore 10 di mercoledì 8 agosto ma non verranno accettati in concorso castelli non iscritti.

La premiazione sarà alle ore 21:15 in piazza Partigiani, dove ritroveremo il Mago Gentile affiancato dalla splendida Nicole Magolie. Saranno loro i conduttori della serata e a chiamare sul palco i premiati di questa 39esima edizione. Numerosi i premi in palio: oltre al Trofeo messo ogni anno in palio dall’Associazione Bagni Marini, troviamo il Premio Novità del Comune di Alassio, il Premio Superkids by Ferrero (il miglior castello realizzato dalla squadra più giovane), il premio Moda Acqua di Alassio, il Premio Attualità assegnato dalla Società Nazionale di Salvamento, il Premio del Parco Acquatico Le Caravelle, il Premio dell’Assoristobar Città di Alassio, il Premio Gesco Srl, il Premio al Castello più divertente messo in palio dall’Associazione Giovani Alassio e il Premio Speciale della Giuria offerto dalla Marina di Alassio.

“Lo sappiamo, la sabbia è poca e certo non ci aspettiamo le centinaia di castelli come in passate edizioni ma, come abbiamo già ribadito più volte, Alassio non è nuova a queste situazioni, i castellari alassini non si sono mai fatti abbattere dalle difficoltà e la kermesse è una delle più antiche del nostro Paese. Non può essere fermata – dichiara il vicesindaco e Assessore al Turismo Angelo Galtieri – È una sfida nella sfida e un modo per mostrare il grande cuore di Alassio e degli alassini che certo non si perdono animo, anzi nelle difficoltà riescono a tirare fuori il meglio, dando prova di grande amore per la città”.

“Mai come quest’anno è stato importante fare squadra con il territorio: Bagni Marini, Assoristobar, Marina di Alassio, Gesco e Associazione Giovani Alassio – aggiunge il presidente del Consiglio con delega alle Manifestazioni Massimo Parodi – Un grazie particolare agli sponsor che continuano a credere e a sostenere l’evento e la città. Parlo di Ferrero, che con Nutella è il main partner dell’evento, ma anche ad Acqua di Alassio, alle Grotte di Toirano, al Parco Acquatico le Caravelle, al Trenino di Miletto, al Crazy Jump e al MolaMola Diveteam di Alassio, ‘vecchi’ e nuovi amici della kermesse che sostengono con premi e gadget. Tutti insieme contribuiscono a fare di quella dei Castelli di Sabbia la premiazione più ricca e gioiosa soprattutto per i più piccoli, che tornano a casa con un piccolo tesoro di prelibatezze e divertimento”.