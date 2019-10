Castagnata alla Parrocchia San Bernardo in Valle

Domenica 20 ottobre dalle ore 15 la Parrocchia San Bernardo in Valle invita tutti alla Castagnata, organizzata in collabotrazione con l’Unione Sportiva “Letimbro” e la Protezione Civile di Savona.

Frittelle e fette, vin brulè e cioccolata calda fino ad esaurimento scorte. Il ricavato sarà devoluto per le attività parrocchiali.

In caso di maltempo l’evento si terrà nei locali del Circolo ARCI “Settefegaiti” in via Priocco 2.