“Casalinghi Disperati” in scena al Teatro Ambra

Lunedì 4 marzo alle ore 21 in un Teatro Ambra di Albenga tutto esaurito va in scena “Casalinghi Disperati” con Max Pisu, Nicola Pistoia, Gianni Ferreri e Danilo Brugia, quattro fantastici protagonisti di una divertentissima commedia nata dalla penna di Cinzia Berni e diretta da Diego Ruiz.

Chi l’ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela? Quattro uomini separati e piuttosto al verde si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. I quattro casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite. Perché “si arriva a odiare una persona solo se l’hai tanto amata, se non la odi è perché non te ne è mai importato niente!”.

“Casalinghi Disperati” è frizzante e coinvolgente, un ritratto divertente e scanzonato di una realtà sociale che ultimamente è saltata più volte agli onori della cronaca. Uno spettacolo esilarante che con sguardo attento e sensibile affronta tematiche importanti in cui tante persone, troppe, si possono riconoscere.

“La dodicesima edizione di AlbengAteatro prosegue con una commedia che tratta una situazione contemporanea e attuale in cui ci si potrebbero riconoscere, sotto certi aspetti, alcuni uomini separati, ovviamente il tutto rivisto dalla sottile ironia della bravissima autrice Cinzia Berni e dalla regia di Diego Ruiz, due grandi amici del Teatro Ambra, che insieme ai protagonisti della commedia sono sinonimo di garanzia – dichiara il direttore artistico Mario Mesiano – È per me una grande soddisfazione constatare la positiva risposta del pubblico che ci onora con un teatro tutto esaurito”.