“Casa dolce casa… ma quanti rischi” – Incontro con i Vigili del Fuoco

“Casa dolce casa… ma quanti rischi” è il tema dell’incontro, rivolto a tutti ma in particolare alle persone anziane, che si terrà giovedì 7 novembre alle ore 15 alle Opere Parrocchiali San Michele, in via Milano, ad Albenga, organizzato da ANTEAS, associazione nazionale no profit per la solidarietà, nell’ambito del progetto “Insieme per conoscere e condividere”.

Alcuni esponenti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco illustreranno i tanti rischi, spesso ignorati o sottovalutati, che si nascondono all’interno delle nostre abitazioni, fornendo una serie di consigli utili su come riconoscere i pericoli e prevenirli. L’ingresso è libero e seguirà un rinfresco.

Il terzo incontro, in programma giovedì 14 novembre, tratterà di salute e alimentazione per le persone anziane con la partecipazione del dottor Claudio Dodero e della giornalista e scrittrice Sandra Berriolo. La serie di conferenze si era aperta a fine ottobre con i consigli del comandante della Compagnia Carabinieri di Albenga, il tenente colonnello Sergio Pizziconi, sulla prevenzione di furti e truffe.

Nel comprensorio ingauno, in collaborazione con i Servizi Sociali, ANTEAS svolge da alcuni anni un servizio di trasporto solidale, portato avanti da volontari e rivolto a persone anziane che debbano spostarsi per visite mediche o altre necessità della vita quotidiana. L’attività è in continuo aumento e dall’1 gennaio 2019 l’”utilitaria della solidarietà” (una FIAT Panda diesel 4×4) ha quasi raggiunto i 250 servizi.