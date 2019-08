Caruggi & Lanterne a Ellera

A Ellera, da venerdì 29 a sabato 31 agosto 2019, torna “Caruggi e Lanterne”.

Percorso itinerante, artistico e culinario. Buona musica e tanto divertimento.

Percorso artistico dedicato al tema della luce (direzione artistica Patrizia Zunino by Sacanò bags).

L’arte del Fuoco: forno di carta sperimentale a legna per cuocere la ceramica (di Marcello Mannuzza e Guido Garbarino).

Itinerario enogastronomico con tante specialità nel prato della Chiesa e street food lungo i caratteristici carruggi.

Venerdì 29 agosto

Musica folk e irish music con Clan Banlieue

Sabato 30 agosto

Pulin & the little mice (folk on fusion acustic band)

Domenica 31 agosto

Libero arbitrio (live disco music)

Servizio gratuito navetta (da venerdì 20 a domenica 31 agosto) dalle 19.00 alle 01.00