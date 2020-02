CarnevaLöa 2020 – Palio dei Comuni con Capitan Ventosa

Si conclude la 29esima edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il contributo dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano.

Domenica 23 febbraio La sfilata partirà dalle ore 15 si terrà il Palio dei Comuni, a cui prenderanno parte i carri dei comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione e il vincitore del Palio dei Borghi di Loano (fuori concorso).

Superospite della giornata sarà Capitan Ventosa, alias Fabrizio Fontana. Parteciperà la Filarmonica di Ventimiglia. Presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare deliziose bugie. Il Palio dei Comuni sarà condotto da Stefania Vivioli.

CarnevaLöa ha più di cento anni di storia e nel corso del tempo diverse associazioni si sono avvicendate portando avanti questa tradizione. Dal 1992 tocca all’Associazione Vecchia Loano.

La manifestazione è riconosciuto dalla Regione come il più grande della Liguria per numero di carri e annovera una maschera della commedia dell’arte italiana, Capitan Fracassa, che insieme a Puè Pepin, Re del Carnevale loanese fin dal 1950, e U Beciancin, personaggio goliardico dei primi del ‘900 e maschera ufficiale, costituiscono un trio conosciuto ormai in tutta Italia.

Nel 2017 ha ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Territorio il riconoscimento di “carnevale storico” per l’importante ruolo di promozione turistica del territorio.