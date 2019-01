CarnevaLöa 2019 – Gran finale con il Palio dei Comuni

Il CarnevaLöa è tornato! Il Carnevale più grande della Liguria sarà di nuovo una grande festa con carri, maschere, scherzi e lazzi, musica e rumore, come dev’essere un vero carnevale! Il Carnevale di Loano è una delle manifestazioni più attese e partecipate in Liguria non solo perché è la manifestazione carnevalesca più spettacolare e rinomata della provincia di Savona ma soprattutto perché è la festa in maschera più grande della regione.

Ogni anno il CarnevaLöa presenta uno spettacolo fatto di danze, colori, eventi folcloristici, carri allegorici maestosi e satirici, gruppi mascherati e battaglie di coriandoli per tutti. L’euforia, l’allegria e l’atmosfera magica che rimane impressa sono le caratteristiche salienti di questo evento che riesce sempre ad essere memorabile e imperdibile.

La manifestazione in maschera è vissuta con grande partecipazione da tutti, abitanti e turisti, grandi e piccini, grazie al ricco programma fatto di spettacoli, musica e divertimento di ogni genere e per ogni gusto è in grado di coinvolgere chiunque.

Dopo la pazza e coloratissima sfilata dei carri allegorici sul pittoresco lungomare e il combattutissimo Palio dei Borghi, che ha coinvolto i carri in rappresentanza dei borghi di Loano, la kermesse carnevalesca si concluderà domenica 24 febbraio con il Palio dei Comuni, la più grande sfilata di carri allegorici della Liguria con la partecipazione della Filarmonica di Ventimiglia, la banda folkloristica e le maschere e la degustazione delle bugie (presso la Casetta dei Pescatori). Durante la sfilata verrà eletto il carro vincitore del Palio dei Comuni.