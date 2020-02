“Carnevallando” – Festa a Santuario e San Bernardo in Valle

Domenica 23 febbraio l’Unione Sportiva Letimbro di Savona Santuario organizza la festa “Carnevallando”. L’edizione 2020 sarà contraddistinta dalla sfilata delle maschere per le vie. I partecipanti si ritroveranno alle ore 14 per le iscrizioni e il truccabimbi al Circolo ARCI Settefegaiti nella frazione San Bernardo in Valle.

Il corteo partirà poi alle 15, percorrerà la strada provinciale che porta al Santuario e arriverà presso la scuola primaria, dove alle ore 16 si terrà la premiazione delle maschere e il tradizionale rito della Pentolaccia.

La festa continuerà nelle aree esterne della scuola e i partecipanti potranno acquistare e degustare le specialità preparate per l’occasione dai commercianti e ristoratori della zona.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della Scuola dell’Infanzia Carlevarini e della Protezione Civile.