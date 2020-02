Carnevale Quilianese con Bastian

Domenica 1 marzo a Valleggia si terrà il Carnevale Quilianese. Alle ore 14 in via san Pietro, presso la Società Cattolica San Giuseppe ci sarà il raduno dei gruppi mascherati e dei carri allegorici, che sfileranno poi per le vie del paese e ritorneranno sul campo sportivo della Società Cattolica.

Accompagnerà la sfilata la street band di AllegraMente by Accademia della Moda.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 15 marzo.