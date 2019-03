Carnevale in Piazza nel rione Solaro

La Confraternita San Bartolomeo organizza il tradizionale Carnevale in Piazza sabato 2 marzo a Varazze. In piazza san Bartolomeo, nel centrale rione Solaro, a partire dalle ore 15 si terrà la Festa di Carnevale con la sempre folkloristica rottura della Pentolaccia e la degustazione delle croccanti bugie. Alle 17:30 celebrazione della Messa per tutti gli intervenuti.

Gli organizzatori invitano turisti e varazzini a partecipare numerosi per passare un pomeriggio di divertimento e svago in compagnia.