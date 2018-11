Carnevale Estivo “La Notte della Musica”

Fra bolle di sapone e schiuma “La Notte della Musica”, il carnevale estivo, co-organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Andora, sabato 11 agosto dalle ore 21 invaderà le vie del centro con il suo corteo festante formato da carri originali realizzati rigorosamente su Api Piaggio. Minimo ingombro, massima resa per un evento che scatena la fantasia dei turisti e dei residenti che ogni anno fanno a gara per allestire il gruppo e la scultura in cartapesta migliore.

L’edizione 2018 cambia il percorso che partirà da piazza Doria per giungere in piazza santa Maria, dove la festa proseguirà con una notte di musica da ballare animata da dj PAVJ, dal vocalist Davide Visconti con guest lo spettacolare Warez, robot su trampoli che fa spettacolo con i laser.

“Il Carnevale ritorna nel centro di Andora dopo una pausa durata quasi dieci anni – dichiara Anna Bianco, presidente della Pro Loco di Andora, presentando l’evento – Invaderemo il centro con un lampo di colore, musica e spettacolo perché ad Andora non manca la voglia di giocare e divertirsi”.

Il corteo percorrerà via Doria, via Clavesana, via Marco Polo, via dei Mille per poi girare due volte intorno alla piazza Santa Maria dove si svolgerà la grande festa finale con tanta musica da ballare. Ci sarà anche un piccolo spazio food con birra alla spina, caramelle e panini.

La parata di carri sarà aperta da un grande carro musicale fuori concorso, dedicato alla musica dance anni 80/90, che spargerà note, coriandoli, bolle di sapone e schiuma.

Fra i partecipanti anche un gruppo formato da ben 100 bambini ospiti della Colonia di Milano, gli stabilimenti balneari Bagni Pepito con un carro dedicato al genere Reggae, i Bagni Europa che interpreteranno balli country western con le coreografie curate da Now. Dall’unione di Cavallo George e Tata Nico nascerà un gruppo tutto dedicato alle sigle dei Cartoni animati, mentre il gruppo dei Cugini realizzerà un carro dedicato al Coro dello Zecchino d’oro.

Viaggio nel tempo fino agli anni ’60 con i Bagni Sirenella che presentano il carro Yellow submarine, ispirato al mondo dei Beatles. I Bagni Tortuga vogliono mantenere fino all’ultimo in mistero sui personaggi scelti per la parata.

Chi volesse realizzare un gruppo e partecipare può contattare la Pro Loco.