Carnevale di Savona 2020

Con il patrocinio del Comune domenica 19 gennaio l’Associazione ‘A Campanassa e Assonautica Provinciale organizzano il Carnevale di Savona con “sua maestà” Cicciolin.

Alle ore 15:30 ci sarà il raduno in piazza del Brandale, alle 16 Sua Maestà re Cicciolin sbarcherà, come da tradizione allo scaletto sotto la Torretta. Alle 16:30 partirà il corteo mascherato verso piazza Sisto IV, dove alle 17:30 il Sindaco consegnerà le “chiavi” della città al re del Carnevale savonese.

Al Carnevale parteciperanno le più famose maschere dei carnevali e i più bei gruppi storici di Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta, la Canottieri Sabazia e l’Associazione Marinai d’Italia. Il Complesso Bandistico “Antonio Forzano” accompagnerà musicalmente la manifestazione.

Assonautica invita i bambini in barca (accompagnati da un genitore) per partecipare al corteo in mare che accompagnerà Cicciolin fino allo sbarco alla Torretta. I bimbi che vorranno salire a bordo dovranno effettuare l’iscrizione a numero chiuso dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 presso la sede di Assonautica, in lungomare Matteotti 1.