Carnevale di Alassio al PalaRavizza

Domenica pomeriggio di grande festa e carnevale per i bambini con splendidi premi per le maschere più belle. Per i bambini è forse la festa più attesa in cui possono trasformarsi nei loro eroi e miti: principesse e supereroi la fanno da padrone ma anche personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno i loro seguaci. Grande protagonista la fantasia e la capacità di bimbe o bimbi e mamme a dar vita a maschere uniche.

Per tutti l’appuntamento è sabato 23 febbraio alle ore 15 al Palazzetto dello Sport “Lorenzo Ravizza” con il Carnevale di Alassio. Ci sarà la magia del Mago Taz, la baby dance, il truccabimbi, tante, tantissime bolle di sapone con cui creare splendide coreografie e giochi di luci e colori, e una allegra merenda per tutti i partecipanti.

Dalle 15 sarà possibile iscriversi alla sfilata che sarà l’evento clou della giornata. Alle 17 la premiazione. Premi per bimbi e bimbe e un premio speciale per la maschera più bella: la “Maschera Più Bella” si aggiudicherà un ingresso omaggio per Gardaland, uno al Parco Acquatico Le Caravelle, uno alle Grotte di Borgio Verezzi e un giro turistico con il Trenino di Alassio.