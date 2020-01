“Carnevale dei Bambini” in piazza Rocca

Prosegue la 29esima edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il contributo dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune.

Domenica 9 febbraio dalle ore 15 in piazza Rocca è in programma il “Carnevale dei Bambini”. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà con giochi, balli e animazione a cura dei Matti da Legare e si concluderà con una dolce merenda per tutti. Inoltre i bambini potranno cimentarsi nel gioco della Pentolaccia.

L’appuntamento successivo sarà domenica 16 febbraio con l’attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoon, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle ore 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza.

Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che coinvolgerà i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano e alcuni carri ospiti, fuori concorso. Sfileranno inoltre il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura di Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera”, ossia a forma di annaffiatoio, il simbolo di Beciancin. Parteciperà la banda musicale di Pompeiana.

La sfilata si potrà seguire in diretta su Facebook (@carnevaloa). Presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose bugie preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche.