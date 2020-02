Carnevale dei Bambini & Baby Party a Cenesi

Domenica 23 febbraio dalle ore 15 al centro sportivo di Cenesi, frazione di Cisano sul Neva, si terrà il Carnevale dei Bambini.

In programma una sfilata in maschera, la baby dance con dj Enzo e la premiazione della maschera più originale. I bambini sono invitati a vestire i panni dei personaggi più amati per dar vita ad una domenica pomeriggio insieme e all’insegna del divertimento.

Tradizionalmente la festa era organizzata dalle mamme e dalle catechiste della Parrocchia Santa Maria Maddalena nella centralissima piazza Gollo, quest’anno invece dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale La Ronzante Gorgogliatrice nella tensostruttura sportiva realizzata dal Comune e a disposizione delle associazioni.