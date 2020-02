Carnevale dei Bambini al PalaRavizza

Dopo San Valentino, le iniziative per la festa degli innamorati e un fine settimana denso di appuntamenti sportivi, Alassio si appresta a vivere un nuovo weekend di grandi appuntamenti. Il più atteso dai più piccoli è il Carnevale dei Bambini, che si terrà sabato 22 febbraio dalle ore 15 al Palazzetto dello Sport “Lorenzo Ravizza”.

Saranno centinaia i bambini e le bambine che prenderanno alla coloratissima festa organizzata dall’Assessorato comunale al Turismo. Si inizia con gli spettacoli del Mago Taz, la baby dance e il truccabimbi e si prosegue con la merenda, per poi dare il via alla sfilata delle maschere. Dopo la premiazione il gran finale con la più divertente e concitata Pentolaccia.

“È sempre uno spettacolo vedere con quale entusiasmo i bambini e le bambine vi partecipano e non sono solo alassini ma giungono con i genitori anche dalle città vicine, perché ormai questo è un evento consolidato e molto apprezzato da residenti e non – è il commento del vicesindaco e assessore Angelo Galtieri – Credo sia giusto ringraziare l’Ufficio Turismo per come ogni anno, nel provvedere all’organizzazione del Carnevale, riesce a raccogliere premi, iscrizioni, artisti, animatori coordinandoli per la gioia dei più piccoli”.

I premi sono davvero ambiti e soprattutto a misura di bimbi e famiglia. Alla “Maschera più bella” sarà assegnato l’ingresso omaggio a Gardaland, al Parco Acquatico Le Caravelle, alle Grotte di Borgio Verezzi e al giro turistico a bordo del Trenino di Alassio.

Per il bambino e la bambina primi classificati ingresso omaggio Gardaland e 1 giro turistico Trenino di Alassio. Per il bambino e la bambina secondi classificati ingresso omaggio Parco Acquatico Le Caravelle e 1 giro turistico Trenino di Alassio. Per il bambino e la bambina terzi classificati ingresso omaggio Grotte di Borgio Verezzi e 1 giro turistico Trenino di Alassio.