Carnevale dei Bambini a San Giorgio d’Albenga

Domenica 16 febbraio nel Salone “Don Pelle” della Parrocchia San Giorgio d’Albenga torna il tradizionale Carnevale dei Bambini, giunto ormai alla 52esima edizione e senz’altro uno dei più longevi del ponente savonese.

Alla nascita era una vera e propria gara con tanto di giuria e classifica finale con mascherine che giungevano da tutta la provincia a contendersi i ricchi premi (per l’epoca) in palio. Poi per cinque o sei anni parteciparono alla manifestazione anche diversi carri allegorici, che si spostavano anche ai carnevali della zona (Albenga, Borghetto Santo Spirito, Tovo San Giacomo) mentre il grande carro allestito dal Gruppo San Giorgio partecipava a CarnevaLoa.

Con il tramonto della sfilata delle maschere a San Giorgio non si è persa l’usanza del carnevale ma è stato indirizzato verso tutti quelli che volevano passare una giornata in costume, senza troppe classifiche ma come uno spensierato divertimento di gruppo.

I solerti cuochi locali prepareranno una appetitosa merenda, bugie e pane fritto mentre i ragazzi dell’oratorio provvederanno all’intrattenimento vero e proprio, in modo da far trascorrere a tutti un pomeriggio in allegria.