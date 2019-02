Carnevale dei Bambini a San Bernardino

È carnevale e anche la Parrocchia San Bernardino in Albenga trascorrerà un pomeriggio di festa. Sabato 2 marzo la comunità parrocchiale organizza il Carnevale dei Bambini con la sfilata in maschera per le vie del quartiere e il carro che farà da apripista al corteo allegorico. L’appuntamento è fissato alle ore 14 con l’apertura delle iscrizioni presso le opere parrocchiali di Vadino in via Luigi Einaudi 62.

Se la sfilata rappresenta il momento principale del pomeriggio carnevalesco le sorprese non finiranno qui, perché ad allietare la giornata ci sarà la pentolaccia con tanti dolci, la premiazione delle maschere e la possibilità di mangiare tante specialità quali frittelle di mele, pizza e cioccolata calda per tutti.

“Non ci resta che invitare a partecipare tutti i bambini del quartiere di Vadino di Albenga e delle città limitrofe per trascorrere un sabato pomeriggio in allegria e sano divertimento”, è l’appello degli organizzatori.