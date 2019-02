Sabato 23 febbraio, pomeriggio in maschera con il Carnevale dei bambini a Pietra Ligure.

Dalle ore 14.00 in Piazza San Nicolò animazione per bambini, pentolaccia e trenino Tartaruga Express.

Durante la manifestazione, organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’Associazione Facciamo Centro, verranno allestiti spazi a offerta libera a favore dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.