Carlo Denei presenta il libro “Come se fossi sano”

Giovedì 4 aprile alle ore 17:30 presso la Libreria Tra le Righe lo scrittore e attore comico Carlo Denei presenta il suo ultimo libro, edito da Armando Curcio, “Come se fossi sano – Quasi un perfetto manuale per ipocondriaci”.

Un vero e proprio diario di un anno vissuto da un incallito ipocondriaco. Mai una vera malattia ma ogni giorno un disturbo diverso che viene annotato per non essere dimenticato e magari, perché no, superato da un altro problema. Accompagnato, quindi, da questa condizione il protagonista affronta la vita di tutti i giorni. Attraverso una carrellata di esilaranti situazioni trascritte in un diario, il lettore si ritrova catapultato in un mondo tanto surreale quanto tangibile, dove comunque si riconosce e pur provando anche lui qualche “doloretto” si diverte e si affeziona al tenero e fragile protagonista.

La sera, alle ore 21:15, sarà al Teatro Don Bosco per partecipare allo spettacolo “Il cantante, il mago e il comico”.

Carlo Denei, nato a Genova, il 15 febbraio 1957, cabarettista, cantautore e autore televisivo a “Striscia la Notizia” dal 2004, ha all’attivo numerose tournée teatrali in alcuni dei principali palcoscenici italiani (Nazionale e Ciak di Milano, Politeama Genovese, Colosseo di Torino, Ariston di Sanremo ecc.) e ha collezionato oltre 600 presenze con lo storico gruppo cabarettistico musicale Cavalli Marci. In televisione ha partecipato a numerose trasmissioni sulle reti Mediaset e Rai quali “Ciro il Figlio di Target”, “Serenate”, “Palcoscenico”, “Bulldozer”, “Arrivano i nostri”.

Ideatore e interprete anche di trasmissioni radiofoniche come “Un’ora dopo i pasti” a Radio Luna Genova, “Cavalli Marci in treno” a Radio Italia Network, “Radio Pirata” a Babboleo. “Come se fossi sano” è la sua settima pubblicazione editoriale dopo “Caro lettore adesso basta” edito Rizzoli, “Dove osano i Grifoni”, “Gocce di Genoa su di noi”, “Facce da libro” e “Il Tassista Onesto” con A&A edizioni, nel 2016 esce “Secolo, focaccia e fantasia” con De Ferrari Editore.