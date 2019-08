Carlo Denei alla IV edizione dei “Grand Hotel Letterari”

Il quinto appuntamento con gli autori e i loro libri in riva al mare di Varazze, inserito nella quarta edizione dei “Grand Hotel Letterari”, organizzata dalla Libreria Tra le Righe e dai Bagni Grand Hotel, è in programma mercoledì 7 agosto alle ore 21 con Carlo Denei.

Il cabarettista, cantautore, autore televisivo e scrittore presenterà il suo settimo lavoro editoriale “Come se fossi sano” (Cordero Editore), un racconto fatto a diario che narra in chiave comica la paura di ammalarsi e morire.

“Come se fossi sano” è un vero e proprio diario di un anno vissuto da un incallito ipocondriaco. Mai una vera malattia ma ogni giorno un disturbo diverso che viene annotato per non essere dimenticato e magari, perché no, superato da un altro problema. Accompagnato, quindi, da questa condizione il protagonista affronta la vita di tutti i giorni. Attraverso una carrellata di esilaranti situazioni trascritte in un diario, il lettore si ritrova catapultato in un mondo tanto surreale quanto tangibile, dove comunque si riconosce e pur provando anche lui qualche “doloretto” si diverte e si affeziona al tenero e fragile protagonista.

Gli incontri settimanali serali per tutto il periodo estivo (da mercoledì 26 giugno al 4 settembre), aperti al pubblico con ingresso libero ai Bagni Grand Hotel, di fronte alla Libreria Tra le Righe, alla presenza di noti autori italiani sono seguiti e apprezzati da un vasto pubblico di ogni età.