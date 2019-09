Il 14 settembre alle 17.30 si terrà in sala Cappa in via dei Mille 4, a Savona (la città dei Papi), una conversazione-concerto del notissimo mandolinista Carlo Aonzo che metterà a disposizione la sua arte per la causa del San Giacomo.

L’evento è a ingresso libero.

Per informazioni scrivere alla mail presidente@amicidelsangiacomo.org o contattare il numero 3451127439.