Carla Polla Bassani presenta “La casa del pruno selvatico”

Sabato 9 febbraio alle 16 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la presentazione del libro “La casa del pruno selvatico” di Carla Polla Bassani (Araba Fenice). Nel suo volume l’autrice racconta storie di ieri, talvolta crude, di donne ben lontane dall’emancipazione femminile, donne che cercavano nei boschi quel che serviva per curare o per la pentola di coccio.

Dialoga con l’autrice la presidente di Unitre Loano Umberta Bolognesi. L’incontro è organizzato dall’Unitre di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Carla Polla Bassani eredita dalla zia Adele l’amore per la scrittura di poesie e brevi romanzi storici. Per anni segue corsi di pittura dell’artista internazionale Binny Dobelli, cimentandosi soprattutto con la tecnica dell’acquerello. Dedita alla famiglia e al lavoro di imprenditore alberghiero, viaggia soprattutto in Oriente per conoscere tradizioni e filosofie. Ha presentato, nel 2016 sempre a Loano, “Le stagioni di Adele” il suo primo libro.