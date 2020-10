“Cara zia Fanny”: sguardi sulla natura di una giovane savonese del primo Novecento

Savona. Da sabato 3 a domenica 18 ottobre le Cellette del Palazzo della Sibilla ospitano la mostra curata da Marirì Martinengo in collaborazione con P.Articelle e dedicata all’amata “Cara zia Fanny” e alle sue opere.

“Con questa mostra intendo rendere omaggio, seppur tardivo, alla sua gentile e amorosa attenzione per la bellezza e la grazia della natura, dare alla sua passione per l’arte il riconoscimento che le è dovuto, al suo affetto per me un grazie infinito”, spiega la curatrice.

L’inaugurazione si terrà il 3 ottobre alle ore 16:30.