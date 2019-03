“Cara Virginia” spettacolo teatrale a Finalborgo

Sabato 30 Marzo 2019 alle ore 21.00 andrà in scena, presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, lo spettacolo prodotto da Associazione Baba Jaga “Cara Virginia”, di e con Chiara Tessiore, progetto sviluppato a partire dall’ idea, la ricerca storica e il supporto alla drammaturgia di Ambra D’ Amico.

Lo spettacolo, organizzato dall’ Associazione culturale Baba Jaga e promosso dal Comune di Finale Ligure per la stagione teatrale 2018/19 , fà parte della “Mostra Itinerario Migrazioni”, allestita presso il Palazzo del Tribunale di Finalborgo dal 21 Marzo al 1 Aprile con orario

15-19.

Lo Spettacolo:

La Virginia è nata il 22 settembre 1907, il giorno del tragico varo del piroscafo Jolanda. Conosce il Nino quando naufraga il Titanic e accetta di sposarlo quando pure la Mafalda cola a picco. Ma il Nino e la Virginia non si riescono a sposare e, nel 1935, il Nino deve partire per andare a combattere in Abissinia, nella grande impresa coloniale dell’Italia fascista. La Virginia, che ormai di anni ne ha 28, non è proprio contenta, ma -pian piano- si convince della necessità di conquistare un po’ di posto al sole e saluta come un eroe il suo Nino, mentre lui le canta: « … Io ti saluto vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò…

Appena giunto nell’accampamento, dal reggimento, ti scriverò … »

Eppure quelle lettere, all’inizio tanto frequenti e ricche di dettagli esotici su un’Africa mitizzata … Proprio quelle lettere che tanto turbano la Virginia, lentamente cominciano a diradarsi, a farsi sempre più brevi e generiche, fino a non arrivare più. E, allora, la Virginia parte; il governo fascista sta reclutando donne, segretarie, dattilografe, venditrici, impiegate di qualsiasi genere di sesso femminile che, in primo luogo, fungano da rimedio immediato alla “solitudine maschile” (per evitare la temutissima piaga del meticciato) e – in prospettiva- diventino elemento indispensabile alla costruzione di una collettività

nazionale : se non sono riusciti a convogliare a nozze in Italia, lo faranno in Africa! La Virginia si getta alla ricerca del suo Nino, senza trovarlo e tutto il suo fervore patriottico si schianterà contro una realtà che fa crollare quella roccaforte di certezze – goffe e gonfiate – in una nuvola di fumo.

SCELTE&DIFFERENZE:

Noi e loro. Uno spettacolo che parte dal domandarsi quale sia l’origine del razzismo, a chi facciano comodo gli stereotipi e perchè, per trovare una definizione, ci sia sempre bisogno di definire chi sia il nemico.

BIGLIETTI

Intero: 15,00 euro

Ridotto*: 10,00 euro

*(Sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze, studenti delle scuole superiori, Soci: Baba Jaga, CAI, Libera, A.N.P.I.)

È possibile acquistare il biglietto al link https://www.teatrodelleudienze.org/events/cara-virginia

Info: teatrodelleudienze@gmail.com – Tel 3274743920