“Cara Virginia”: la storia di un amore e un naufragio in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Sabato 13 marzo alle ore 21 al Teatro delle Udienze ritorna in una versione completamente rinnovata lo spettacolo dell’associazione Baba Jaga “Cara Virginia – Si fa così perché così si fa”, di e con Chiara Tessiore, per la regia di Annapaola Bardeloni sviluppato a partire dall’idea, la ricerca storica il supporto alla drammaturgia di Ambra D’Amico e vincitore del bando di residenza “Casa con vista Fringe” e di Maldipalco 2019 di Tangram Teatro e TPE Teatro Piemonte Europa.

Virginia è nata il giorno del tragico varo del piroscafo Jolanda: conosce Nino quando naufraga il Titanic e accetta di sposarlo quando pure la Mafalda cola a picco. Ma il matrimonio si rimanda ancora e ancora, finché Nino non parte volontario per andare in Abissinia a combattere nella grande impresa coloniale dell’Italia fascista.

Quando però le lettere di Nino smettono di arrivare e di lui si perdono le tracce Virginia decide di partire: si allontana dal suo paesino, dalla sua casa, dal suo ordine e si perde nella “selvaggia” Africa alla ricerca del suo amato. Dov’è finito Nino?

La storia di Virginia è una piccola storia d’Italia: un personaggio inconsapevole e stupito che viene conquistato e travolto da uno schema ideologico. La Storia con la S maiuscola si racconta attraverso una storia d’amore. Un amore che è tutto un naufragio!

