“Cappuccetto Rosso” con gli artisti di Ersilia Danza al Teatro “Gassman”

Venerdì 15 novembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale “Vittorio Gassman” di Borgio Verezzi, che lo scorso venerdì ha inaugurato la nuova stagione invernale di prosa dopo anni di chiusura, avrà inizio il Dance Festival con lo spettacolo “Cappuccetto Rosso” prodotto dall’Estate Teatrale Veronese e adatto a bambini e adulti. Coreografia, regia e testi sono di Laura Corradi, gli attori danzatori sono Midori Watanabe e Alberto Munarin e le musiche sono di Fabio Basile.

La storia, pur facendo chiaro riferimento alla nota favola, è costruita in modo originale: a scuola sono presenti solo due bambini il giorno in cui la maestra decide di mettere in scena con tutta la classe la favola di “Cappuccetto Rosso” ma lei (voce fuori campo) non sembra preoccuparsene. I due bambini devono quindi coprire tutti i ruoli, entrando e uscendo dai personaggi in un succedersi rapido di cambi di voce, costumi, parrucca, cappuccio, cuffietta nonché orecchie e coda.

Questo è il pretesto iniziale per una costruzione che ripercorre lo schema del teatro nel teatro in cui lo spettatore, piccolo o grande che sia, si trova coinvolto e affascinato. Questo speciale “Cappuccetto Rosso” nasce dal desiderio di dare nuovi significati ad una delle fiabe europee più antiche e raccontate di tutti i tempi. Lo spettacolo in fondo parla della vita, della necessità di essere pronti ad affrontare le incognite dell’esistenza sempre disseminata di insidie e di sorprese belle e brutte.

Il continuo “indaffaramento” dei due attori danzatori (o meglio degli otto personaggi coinvolti: i danzatori, i bambini attori, Cappuccetto e il Lupo, Nonna e Cacciatore), la continua urgenza di superare ostacoli, sia nel mettere in scena una fiaba sia nello svolgimento della fiaba stessa, richiedono un’attenzione costante e vivace. Molto spazio è lasciato al divertimento: le rapide metamorfosi dei due attori, un lupo molto speciale, un dinamico Cappuccetto Rosso che viene dal Giappone e a volte capisce una cosa per l’altra, i cambi di scena e atmosfera repentini, l’ironia sempre presente, i ribaltamenti di situazioni, le soluzioni sorprendenti, tutto contribuisce a creare un ritmo serrato e godibile per il pubblico.

La storia è narrata principalmente attraverso il linguaggio del corpo che i due abili danzatori attori usano per raccontare e comunicare: la danza non è infatti solo un linguaggio universale e senza confini ma è anche il più diretto, quello che più intensamente può parlare alle persone di ogni età. Uno spettacolo delizioso, completo nella sua semplicità, con interpreti eccezionali e adatto realmente a tutto il pubblico.

Si prepara dunque un altro fine settimana intenso al Teatro “Gassman”, che dopo la riapertura prosegue con la sua programmazione di qualità e variegata, pensata per tutto il pubblico. “È bello vedere il nostro teatro tornare ad essere un punto di riferimento per la cultura, un luogo di incontro e anche svago per i cittadini – dice il sindaco Renato Dacquino – Continuiamo a seguire gli appuntamenti e a promuoverli presso tutti i nostri amici e conoscenti, andiamo e portiamo le persone a teatro!”.

“Siamo orgogliosi di questa ripartenza per il nostro teatro, progettata con grande sforzo e passione, credendoci” – dicono gli organizzatori della I.So Theatre, diretta da Luca Malvicini – Confidiamo nella risposta del pubblico, che aspettiamo numeroso”.

Il costo del biglietto per “Cappuccetto Rosso” è davvero contenuto: intero € 12, ridotto € 10. Tutti i biglietti sono acquistabili anche presso il teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20. Possibilità di prevendita presso i rivenditori autorizzati (Pietra Ligure – Ottica Pietrese, piazza san Nicolò 16, telefono 019627710 / Loano – Tabaccheria n° 1, via Cavour 17, telefono 019675631 / Ceriale – Bar Pasticceria Bacicin, lungomare Armando Diaz 53, telefono 0182992024).