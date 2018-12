Capodanno Insieme 2019 con la Non Plus Ultra Party Band

La serata di lunedì 31 dicembre sarà riscaldata dal ritmo disco dance dei Non Plus Ultra, che proporranno una musica tutta da ballare a partire dalle ore 23 sul palco allestito nella centrale via Boagno. Allo scoccare della mezzanotte verrà proposto uno spettacolo di fuochi d’artificio sul molo. Il tempo per un brindisi e una fetta di panettone per festeggiare insieme l’inizio del 2019.

Non Plus Ultra Party Band è il nuovo tributo alla dance: due ore di puro spettacolo e grande energia, uno show unico e di forte impatto. Lasciatevi trascinare dall’energia di questa band attraverso sonorità moderne e rigorosamente dance oriented uniche nel genere.

I Non Plus Ultra vi trasporteranno in un viaggio nella musica dance di tutti i tempi: dagli anni ’70 con le paladine della disco music alle sonorità synth pop degli anni ’80 fino alla grande dance made in Italy dei ’90 e le grandi hit di oggi, senza trascurare il cuore della musica italiana, che batte al ritmo dei nostri remix.