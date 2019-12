Capodanno in piazza con “Albenga New Year’s Circus”

Tutto pronto per “Albenga New Year’s Circus”, il fantastico Capodanno di Albenga! Martedì 31 dicembre dalle 18 alle 21:30 la musica accompagnerà le proposte delle attività nelle piazze del centro storico: in piazza san Domenico il Santi Pollastri live, in piazza Rossi il Troublemakers live e in piazza delle Erbe il Ma Nu dj-set.

Dalle 22 si attende la mezzanotte tutti insieme in piazza del Popolo, ballando fino a tardi. Sul palco salirà la Free Shots Swing & Electroswing Live Band, otto elementi che conquistano il pubblico grazie ad un sound fresco mescolato con la reinterpretazione del pop contemporaneo e shakerato con l’energia dello swing moderno dalle tinte energiche e spensierate. Dopo il live il Madsoundsystem dj-set.

L’evento è a cura di Riviera Gang Crew, Rock’n’Roll Robots, La Taberna del Foro, Twenties Cocktail Club, Piccolo Birriciccio, Signor G, Bakedandco, Caffè Letterario Ai Giardinetti.

La festa continua in rock il Primo dell’Anno, mercoledì 1 gennaio, dalle ore 17 in piazza del Popolo con il best off degli anni ’60 e ’70 della superband formata da Giorgio Usai dei New Trolls, Freddy Vandresi dei Delirium (ex Formula 3), Enrico Bianchi Gens (ex Formula 3) e Paolo Ballardini dell’orchestra RAI del programma televisivo “I migliori anni”.