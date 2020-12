“Capodanno da voi”: il cabaret di Maurizio Lastrico per salutare insieme il 2021

Giovedì 31 dicembre alle ore 21 dal Teatro Politeama Genovese andrà in scena lo spettacolo di Maurizio Lastrico dal titolo “Capodanno da voi”. Una tradizione che non può mancare neanche in questi difficili momenti, un incontro con il proprio pubblico dal teatro a casa loro, uno spettacolo creato ad hoc per il Capodanno 2021 a Genova.

Non mancano le Divine Commedie in versione moderna per aprire l’anno delle celebrazioni per il 700esimo dalla scomparsa di Dante Alighieri e ci sarà anche la possibilità di interagire con il comico e cabarettista. Insomma uno spettacolo per abbracciarci tutti e congedare (per fortuna!) questo 2020 nel modo che la Liguria conosce meglio: l’umorismo.

Il live show si terrà in streaming e sarà acquistabile e accessibile su Facebook. Le prevendite online sono al prezzo di 21,99 €. Si potrà assistere su tutti i dispositivi (smartphone, tablet, computer, smart TV). Sarà anche possibile regalare lo spettacolo. Come fare per partecipare: