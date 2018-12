Capodanno alla Marina di Varazze con i comici di Colorado e le Curve Pericolose

Il 2019 inizierà alla grande in Marina di Varazze con un evento aperto a tutti e organizzato in collaborazione con il Comune. Divertimento, musica e balli con la band al femminile Curve Pericolose per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno. La notte di san Silvestro quest’anno sarà più lunga che mai: i preparativi sono già in corso per accogliere gli ospiti con una grande festa in banchina.

Già nel tardo pomeriggio l’atmosfera si farà magica: sarà un piacere passeggiare tra le vie del centro storico di Varazze e della Marina in un clima di festa reso ancora più suggestivo dalle luci e dalle melodie natalizie. La scelta che propone Varazze tra locali e ristoranti in cui concedersi un ricco aperitivo o una cena tra amici sarà davvero ampia. Nel centro città grandi e piccini potranno pattinare sulla pista di ghiaccio in piazza Bovani e ammirare le splendenti luminarie scegliendo di cenare nei locali di Varazze o nella Marina.

A partire dalle 21 la musica diffusa contribuirà a scaldare il clima in attesa dello show che avrà inizio alle ore 22 con i comici di “Colorado” e “Zelig” Gianluca Impastato e Gianni Astone. Dopo il successo della scorsa estate, in occasione del Marina di Varazze Summer Fest, torna sul palco Gianluca Impastato, irresistibile interprete di personaggi noti al pubblico come L’Uomo del Mistero e l’enologo Chicco D’Oliva. Insieme a lui Gianni Astone, che racconterà storie di vita quotidiana parlando anche di burrascosi rapporti di coppia.

A partire dalle 23:30 l’invito è a ballare all’incandescente ritmo della disco dance anni ’70–’80–’90 con la band Curve Pericolose, che accompagnerà il pubblico nel nuovo anno fino a tarda notte. Il gruppo tutto al femminile, fondato nel 1993 e diventato presto noto per le apparizioni televisive e i concerti dal taglio sempre originale e ironico, proporrà un repertorio che spazia dai brani mitici del rock a quelli più scottanti del soul. Le dinamiche rocker in rosa non mancheranno di coinvolgere vocalmente il pubblico nell’esibizione, in particolare quando arriverà il momento dei grandi successi italiani.