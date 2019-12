Capodanno ad Alassio è “Midnight Show” con Nick The Nightfy

Il Capodanno è sul mare, nel cuore del lungomare alassino, con epicentro alla base del pontile Bestoso. Torna infatti il “Midnight Show” con un nome di primissimo piano della musica internazionale: Nick The Nightfly.

Nick The Nightfly, forse non tutti lo sanno, non è solo la voce di “Montecarlo Nights”, è anche il direttore artistico del Blu Note di Milano e un eccellente dj, produttore, musicista e straordinario cantante. Spesso canta in diretta con i suoi ospiti regalando agli ascoltatori le emozioni della musica dal vivo (ricordiamo i live con Micheal Bublè, Pat Metheny, Giorgia, Carmen Consoli, Ludovico Einaudi…).

La Città del Muretto lo ha visto spesso negli ultimi tempi in occasione delle ultime edizioni di “When We Were Kids” e ad Alassio, città che considera “magica”, verrà con il suo quintetto, una band di cinque elementi e il dj di Radio Montecarlo Pat Rich per una scaletta ad hoc, un piccolo regalo simbolo del suo amore per la città.

“Il successo della serata organizzata lo scorso anno è stato per noi un chiaro segnale – spiega Massimo Parodi, presidente del Consiglio Comunale con delega alle Manifestazioni – Alassio aveva bisogno di un Capodanno condiviso, coinvolgente, con tanta musica e naturalmente i fuochi d’artificio. Abbiamo bisogno di questo genere di manifestazioni che nascono dalla collaborazione tra i principali attori del territorio e promuovono un’immagine della città viva, partecipata, animata con eventi di qualità”.

“Lo scorso anno abbiamo avuto la fortuna e il piacere di ospitare Roberta Bonanno, fresca dello straordinario successo conseguito in ‘Tale e Quale Show’: è stata davvero fantastica – prosegue Parodi – Quest’anno ci siamo confrontati con diversi nomi in grado di proporre quel genere musicale che non conosce età e riempie le piste (nel nostro caso le strade e la spiaggia) e chi meglio della voce e della mente di ‘Montecarlo Nights’?”.

“Partiamo da qui: uno straordinario personaggio che non ha mai fatto mistero del suo amore per la nostra città e l’incendio del pontile Bestoso – conclude Parodi – Ma non è finita: il lavoro da fare è ancora molto e molte le sorprese che vogliamo offrire a quanti sceglieranno di trascorrere la notte del 31 dicembre ad Alassio”.

Anche i bambini avranno un Capodanno tutto loro. Torna il “Capodanno dei Bambini” grazie alla Gesco srl, che ha predisposto un apposito servizio di animazione per la notte più lunga dell’anno, in cui i più piccoli potranno trascorrere insieme ai propri coetanei una serata di indiscusso divertimento con tanto di cenone a misura di bimbo. Un’opportunità imperdibile per i più piccoli ma anche per i più grandi.

Concluso lo spettacolo e l’incendio del molo, varcata la soglia del nuovo anno ci sarà spazio, com’è naturale che sia, alla ricca ed effervescente proposta della movida dei locali alassini. Per il 1° gennaio si rinnova anche l’appuntamento con lo spettacolo piromusicale. Dalle ore 18 dal pontile Bestoso verrà dato fuoco alle polveri per uno straordinario spettacolo di sons et lumieres per un aperitivo “fronte mare” davvero unico.